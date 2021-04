Porti: Genova, a febbraio traffici ancora in calo a -16,2%

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - Per i porti di Genova, Savona e Vado ligure febbraio registra ancora un dato negativo. Il traffico commerciale nel mese ha fatto registrare una movimentazione complessiva di 4.329.574 tonnellate, cioè il 16,2% in meno rispetto a febbraio 2020, pre-pandemia.

Considerando i primi due mesi complessivamente il calo è stato dell'11,3%. Il traffico container è sceso a 210.014 teu a febbraio, il 9,2% in meno rispetto allo stesso mese del 2020 e il dato progressivo dei primi due mesi dell'anno segna -5,1%.

Sempre in sofferenza, il settore passeggeri registra un crollo del 77,4% con 27.920 passeggeri a febbraio 2021. A stare peggio sono le crociere, -91,5% ( che significa in tutto 6.693 passeggeri trasportati) a causa delle misure restrittive legate agli spostamenti sul territorio. I traghetti segnano -53,3% con 21.227 passeggeri trasportati. Il traffico convenzionale si assesta poco al di sotto dei volumi di febbraio 2020, migliorano i traffici dry bulk (+15,8% rispetto a febbraio 2020) e le rinfuse liquide di oli vegetali e vino (+153%) mentre gli olii minerali chiudono in calo del 36,6%. Per quanto riguarda il bacino di Genova i traffici complessivi sono diminuiti del 9%, e segna -26,1% il bacino di Pra'. In totale nel porto di Genova (bacino di Genova più Pra') i teu sono calati del 12,2% e i passeggeri del 66,6% (- 85% le crociere e -45,3% i traghetti).

(ANSA).