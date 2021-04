Covid: La Liguria ha superato la soglia di attenzione per le terapie intensive

"L'indice di contagio Rt attuale della Regione Liguria oscilla tra 1,1 e 1,2, in aumento rispetto all'Rt di 1.02 dell'ultimo report dell'Iss riferito a diciassette giorni fa". Lo spiega il responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi stasera nel punto stampa sulla pandemia.

Resta il Ponente ligure l'area al momento più colpita dal virus: la provincia di Imperia registra 297 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana, Savona 274 casi. "Dopo un periodo abbastanza stabile stiamo osservando un incremento dei contagi in Liguria su due binari - afferma Ansaldi -: Imperia e Savona viaggiano sopra i 250 casi ogni 100 mila alla settimana, mentre Genova si attesta a 163 e La Spezia a 170. La Liguria è a 'rischio alto' a causa dell'impatto della terza ondata sulla soglia dei posti letto". Il professor Ansaldi ha specificato che la Liguria ha superato la soglia di attenzione per le terapie intensive: "Siamo al 31% dei posti letto dedicati, con la soglia fissata al 30%, per quanto riguarda invece i posti di area medica siamo intorno al 35%, quindi al di sotto della soglia di attenzione", fissata al 40%.