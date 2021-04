Covid: più positivi, 472 nuovi casi e 8 morti, 11 mila vaccinati

Il numero dei positivi al covid in Liguria sfiora la soglia degli 8000: sono 7927, 204 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 472 emersi da 6818 tamponi (4076 molecolari e 2742 rapidi). La percentuale tamponi - positivi è del 6,92%, a livello nazionale 6,6%. I nuovi casi sono stati scoperti 102 nell'Imperiese, 93 nel Savonese, 201 nella Asl3 di Genova, 16 nel Tigullio, 58 nello Spezzino. Due sono residenti fuori regione. I contagi sono ancora alti a Ponente e a Genova. Gli ospedalizzati sono 722, di cui 72 in terapia intensiva: i ricoverati sono 3 più di ieri. Sia al San Martino che al Galliera ci sono 7 persone in più ricoverate, mentre la pressione cala nelle strutture dell'Imperiese e del Savonese dovegli gli ospedalizzati sono calati rispettivamente di 3 e 8 unità. I morti sono 8 per un totale di 3897. I Vaccini consegnati sono 375880, quelli somministrati sono 314.916, l'84%. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11096 vaccini ed hanno chiuso il ciclo vaccinale in 104.830.

I guariti sono 260, in isolamento domiciliare ci sono 6671 persone, 112 in più rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 7606, erano 7331