Covid: Orlando, dare più ristori, non aprire ristoranti

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 APR - "Bisogna dare più ristori, non aprire i ristoranti. Altrimenti salta la stagione". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo oggi a Sarzana (La Spezia) a margine di un incontro con il Parco di Montemarcello Magra Vara. Orlando ha così risposto a chi gli chiedeva in merito alle proteste dei ristoratori che minacciano di aprire nonostante i divieti da zona rossa. "Abbiamo già fatto questo errore l'estate scorsa e ha prodotto i numeri drammatici che stiamo vedendo oggi. Il virus è più veloce di quello precedente perché questa variante inglese ha 'sostituito' quasi totalmente il vecchio ceppo e ha una velocità di propagazione del 40% maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Dobbiamo correre di più sulla vaccinazione, fare più veloce di quello che abbiamo fatto col decreto Sostegni nel dare i ristori necessari. Sappiamo benissimo che i ristori dati sono stati solo una goccia in mare. Non risolveremo tutto, ma daremo un ulteriore sollievo". Il vicepresidente del Pd ha poi commentato le proteste con aperture dei locali. "Non si risolve niente su questa strada. Capisco che ci sia esasperazione e la comprendo. Comprendo meno chi soffia sul fuoco di questa esasperazione".