Covid: morti 4 malati infettati all'ospedale di Lavagna

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - Quattro degli otto pazienti contagiati dal Covid in ospedale a Lavagna, verosimilmente da un operatore sanitario no vax, sono morti. A comunicarlo è la stessa Asl4 in una nota in cui specifica che "nel periodo tra il 28 marzo e il 2 aprile si sono registrati quattro decessi di pazienti estremamente fragili con polipatologie gravi". Nella nota si specifica che i pazienti erano già ricoverati in condizioni molto gravi dal 10 marzo nel reparto di Medicina Interna di Lavagna "e successivamente erano risultati positivi al Covid nell'ambito del cluster emerso la settimana scorsa".

Gli altri quattro restano ricoverati nel reparto Covid di Sestri Levante in condizioni stazionarie. Sulla vicenda, che ha alimentato il dibattito sulla presenza dei no vax in corsia, sono intervenuti anche i Nas per gli accertamenti del caso.

Intanto oggi tutti i consiglieri comunali di Lavagna hanno diffuso un video, insieme ad alcuni sanitari del reparto Covid di Sestri Levante, per sensibilizzare la cittadinanza a vaccinarsi. (ANSA).