Asl1: entro agosto immunità di gregge

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - "Se riusciamo ad avere duemila vaccini al giorno, vaccinando sei giorni su sette, vuol dire dodicimila vaccini alla settimana. Nel giro di 12-15 settimane, dunque, possiamo pensare di vaccinare tutti coloro che lo vorranno, il che significa arrivare a luglio o agosto ad avere messo in prevenzione la nostra provincia". Lo ha dichiarato il dg di Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, stamani, a margine della visita a Sanremo del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Riguardo a eventuali istanze al ministero della Salute, Falco ha dichiarato: "Abbiamo sollecitato la possibilità di avere più vaccini e mi sembra che la risposta sia stata netta e chiara: dovremo pian piano, non dico essere inondati di vaccini, ma averli e la macchina organizzativa messa in campo sul territorio ci permetterà di effettuare 1800/2000 dosi al giorno, che ci porterebbero a ottenere risultati importanti prima dell'estate".

