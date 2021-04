Vaccini: Toti, basso rischio Liguria rimanga senza dosi

"Se non dovessero arrivare scorte di vaccini" la Liguria potrebbe correre il rischio di rimanere senza dosi "a partire dalla terza settimana del mese di aprile", non prima. Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Secondo la programmazione contiamo di arrivare al 90% del somministrato sul consegnato nella terza settimana di aprile. - spiega - Ho sentito il generale Figliuolo dicendogli che alla luce dei cambi di invio di vaccini la Liguria non modificherà la programmazione ritenendoci abbastanza sicuri in base alle scorte che abbiamo e alla programmazione. Ove vi fossero dei ritardi la struttura commissariale ha un piccolo fondo di riserva per le emergenza, per evitare l'interruzione delle somministrazioni".

(ANSA).