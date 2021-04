Sanità: San Martino, tilt informatico in laboratorio analisi

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - La Direzione Strategica dell'ospedale Policlinico San Martino informa in una nota che il sistema informatico del laboratorio di analisi della struttura ha subìto un "blocco massivo". Tale blocco sta imponendo la refertazione manuale con conseguente impatto sull'attività di tutte le strutture, spiega. L'unità operativa del Policlinico dedicata al ramo informatico è al lavoro per risolvere il problema.

Contestualmente la nuova direzione strategica insediatasi lo scorso febbraio, constatata la vetustà tecnologica dell'applicazione in questione, ha attivato al pari di altre aziende sanitarie liguri, grazie a una manovra di sistema, la Centrale Regionale degli Acquisti presso Liguria Digitale, la cui celerità ha permesso di appaltare a un nuovo fornitore, tra i più importanti a livello nazionale, la sostituzione dell'applicazione stessa, attualmente in corso e particolarmente complessa. (ANSA).