Covid: Toti, dad al 100% per superiori fino a 11 aprile

Nell'ordinanza con la quale il governatore e assessore alla sanità dispone la zona rossa per le province di Savona e Imperia viene disposta su tutto il territorio ligure fino all'11 aprile (e quindi dalla conclusione delle vacanze pasquali, il 7 aprile, fino a venerdì 9 aprile) la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale, gli istituti tecnici superiori e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Esclusivamente nell'imperiese e nel savonese, sulla base delle disposizioni dell'ultimo decreto governativo, il passaggio in zona rossa fino all'11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media. (ANSA).