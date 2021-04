Covid: Liguria, oltre 700 nuovi positivi, 10 decessi

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Sono 710 i nuovi Covid positivi in Liguria a fronte di 5.458 tamponi antigenici e 2.992 test antigenici processati per un'incidenza pari all'8,40%. I ricoverati sono 719, +9 rispetto a ieri, di cui 71 in terapia intensiva. Le persone decedute segnalate sono 10 di età compresa tra i 72 e i 91 anni (3.889 da inizio pandemia).

Il maggior numero di casi positivi si registra nell'Asl3 genovese (302) seguita da Asl2 Savona (175), Asl1 Imperia (148), Asl 5 La Spezia (69) e infine Asl4 con 11 nuovi casi. 5 sono i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria. In isolamento domiciliare ci sono 174 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 7.331.

Le vaccinazioni somministrate sono state 303.324 sui 375.880 pari all'81%. Sono state somministrate nelle ultime 24 ore 8.376 dosi di vaccino mRna. 101.519 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda AstraZeneca sono state somministrate nelle ultime 24 ore 3.482 dosi. 4 le seconde dosi.

