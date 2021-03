Testata a figlio 7 anni intervenuto a difesa mamma,arrestato

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Con la scusa di andare a trovare il figlioletto ha aggredito la ex compagna in casa e ha dato una testata al bimbo di sette anni intervenuto in suo aiuto. L'uomo, genovese di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia per stalking e lesioni. Gli agenti delle volanti sono intervenuti su richiesta della donna. L'ex, infatti, una volta entrato in casa ha iniziato prima a insultarla e poi le ha dato due pugni in faccia per non farle prendere il cellulare. Il bambino a quel punto è intervenuto per cercare di fermare il papà beccandosi una testata sui denti. Dopo l'aggressione, l'uomo è uscito di casa. Gli agenti lo hanno trovato in strada e lo hanno arrestato. (ANSA).