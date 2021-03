Pusher 'trasformista', a ogni consegna un cambio d'abiti

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Cinque paia di pantaloni uno sopra l'altro, quattro magliette e felpe tutte di colore diverso per cambiarsi tra le stazioni di Sestri Ponente e Pegli e non farsi identificare mentre portava la droga ai clienti. Il pusher "trasformista" è stato comunque sorpreso dalla polizia. In manette è finito un giovane di 20 anni originario del Gabon. Il pusher è stato riconosciuto ieri ed è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento tra i binari della stazione.

Secondo quanto emerso, il pusher si dava appuntamento con i clienti alla stazione di Sestri. Una volta esaurita la scorta, l'uomo prendeva il treno in direzione di Pegli, si riforniva, si cambiava d'abito e tornava su un treno che lo riportava a Sestri Ponente. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, il pusher ha provato a scappare attraversando i binari e poi rischiando anche di essere investito da un treno se non lo avesse afferrato un agente. (ANSA).