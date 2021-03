Scippano anziana e rubano bici elettrica, denunciati baby ladri

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Prima hanno scippato una anziana a Cogoleto e poi hanno rubato una bicicletta elettrica. Nei guai sono finiti due minorenni, un algerino e un marocchino, denunciati dai carabinieri per furto aggravato.

I due ai primi di marzo avevano scippato la borsa, con dentro 150 euro, a una donna mentre camminava per la strada a Cogoleto.

Poi dopo avere preso il treno sono arrivati ad Arenzano dove hanno tagliato la catena di una bici elettrica, del valore di 2.500 euro, e se la sono portati via. I militari hanno identificato i due ragazzini grazie alle immagini del circuito di video sorveglianza dei due comuni. (ANSA).