Chiavari vuole area strategica di Italgas

Il Comune di Chiavari vuole acquisire l'area di via Trieste che è di proprietà di Italgas.

"Ritengo che sia fondamentale che diventi pubblica in quanto centrale e strategica per lo sviluppo della città - ha spiegato il sindaco Marco Di Capua -. Si potranno realizzare spazi verdi e parcheggi, oltre ad una piazza che consenta l'accesso diretto all'ex palazzo di Giustizia, sede di diversi servizi per il cittadino. Una zona al centro di Chiavari che potrà essere valorizzata al meglio nell'interesse dei chiavaresi. Intendiamo dimostrare, con i fatti, che non siamo favorevoli ad avvallare speculazioni edilizie, come la realizzazione di grandi supermercati, in un'area centrale e densamente popolata di Chiavari, come quella di via Trieste".

Ieri c'è stato un incontro a Milano con la dirigenza della società a cui hanno partecipato anche il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba e il dirigente del patrimonio e urbanistica del Comune di Chiavari, Luca Mario Bonardi. L'amministrazione Di Capua proporrà uno specifico ordine del giorno da presentare durante il prossimo consiglio comunale per avviare i percorsi tecnici necessari all'iter di acquisizione dell'area Italgas e procedere con le indagini preliminari per iniziare la trattativa che potrebbe impegnare il Comune di Chiavari nella bonifica a fronte della cessione gratuita del terreno da parte della società di distribuzione gas. (ANSA).