Pasqua: per Boccadasse a Genova accessi regolati

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Non un'ordinanza di chiusura come era accaduto nella primavera scorsa ma uno speciale dispositivo di sicurezza per evitare che il borgo di Boccadasse si affolli in maniera rischiosa sul fronte contagi. Lo sta mettendo a punto il Comune di Genova in vista del weekend festivo. "Cercheremo di evitare che ci siano troppe persone contemporaneamente e che quindi ci sia il rischio di assembramenti" hanno spiegato l'assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino.

Domani ci sarà una riunione per definire gli ultimi dettagli ma in sostanza si tratterà di un controllo visivo e di una regolazione delle presenze. Saranno impiegati agenti della locale e volontari di protezione ai vari 'varchi' di accesso che sbloccheranno l'afflusso dei visitatori quando non ci siano troppe persone. Niente contingentamento e niente 'numero chiuso', quindi, ma un presidio anche per persuadere le persone a indossare le mascherine ed evitare comportamenti che possano essere sanzionati. (ANSA).