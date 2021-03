Film Commission Liguria apre prima 'Casting week'

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Genova Liguria Film Commission, dopo aver realizzato la Production Guide, uno strumento messo a disposizione delle case di produzioni che fornisce un database completo relativo ai professionisti dell'audiovisivo, sta organizzando la prima 'Casting Week', una settimana in cui saranno selezionati e inseriti in un database gli attori/attrici e le comparse liguri. Il progetto è nato dall'esigenza di conoscere il numero degli attori e attrici professionisti oltre ad avere un elenco di potenziali comparse. Anche questo database si andrà ad aggiornare, perché diventerà uno strumento in continua evoluzione per censire quante più figure professionali da mettere a disposizione delle case di produzione e delle agenzie di casting. La Casting Week vedrà la presenza di due professionisti del settore sia nella fase di lancio, con un incontro su "Come si partecipa ad un casting" che si svolgerà l'8 aprile in streaming dalla Sala di Posa del Videoporto di GLFC alle ore 16.30, sia durante le giornate di casting. Si tratta di Pietro Sarubbi e di Massimo Morini, che seguiranno le diverse fasi del casting per gli attori/attrici. Dopo la preselezione con la compilazione di una modulistica specifica suddivisa per le due diverse categorie, attori e attrici professionisti potranno scrivere a casting@glfc.it per ricevere il form da compilare. Le comparse potranno compilare direttamente il modulo al link podio.com/webforms/25995080/1948771 (ANSA).