Liguria si candida a una quota dei 907 mln per uscire dal carbone

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - La Liguria si candida a ricevere una quota dei 907 milioni di euro messi a disposizione dell'Italia dalla Comunità Europea tra il 2021 e il 2026 attraverso il Just Transition Fund per i territori che abbandonano il carbone. Lo fa attraverso un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico-Articolo Uno in Consiglio regionale approvato all'unanimità dall'assemblea. Il documento impegna la Giunta Toti "ad attivarsi affinché vengano riconosciute le province di Genova, La Spezia e Savona quali territori ammissibili alla contribuzione prevista dal Just Transition Fund". "La chiusura o riconversione delle centrali a carbone di Vado, Genova e La Spezia comporta la perdita di centinaia di posti di lavoro. - ricorda il consigliere proponente Davide Natale - E' necessario bonificare i siti sedi delle centrali ed è necessario affrontare la transizione energetica assicurando prospettive di sviluppo per i territori che per decenni sono stati sede di centrali a carbone". (ANSA).