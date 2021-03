Due feriti in incidenti sul lavoro a Chiavari e Frassinello

Due diversi incidenti sono avvenuti stamani in Liguria: il primo a Chiavari dove un operaio della Virtus Entella che stava lavorando su un ponteggio allo stadio 'Comunale' è caduto, per circostanze ancora da chiarire, dall'altezza di alcuni metri. Subito è scattata la macchina dei soccorsi della società. L'operaio, che era vigile e lamentava dolori addominali, è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova.

Poco dopo un uomo di 70 anni è caduto da una altezza di quattro metri mentre eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione in casa, a Frassinello in val Brevenna. L'anziano è stato soccorso con l'elicottero dei vigili del fuoco e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Ieri all'interno dello stabilimento Fincantieri un operaio della ditta in appalto che si occupa di ponteggi è caduto da un'impalcatura. Anche in questo caso l'uomo è stato ricoverato al San Martino. (ANSA).