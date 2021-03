Botte e spray urticante per rapina, arrestati due ragazzi

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Botte e spray urticante per rapinare i ragazzini. Lo ha scoperto la polizia di Genova che ha arrestato due ragazzi di 20 e 18 e ne ha denunciato un terzo minorenne. Le volanti sono intervenute ieri sera in piazzale Paul Valéry dove due ragazzi hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti dai tre. Secondo quanto appurato, i tre li hanno accerchiati e separati e dopo aver impedito loro di scappare li hanno picchiati e tramortiti con lo spray urticante per farsi dare 20 euro. Grazie alla descrizione fornita dalle vittime gli agenti hanno trovato poco distante i tre. (ANSA).