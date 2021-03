Ambiente: Rapallo, lenze da pesca diventano occhiali da sole

(ANSA) - RAPALLO, 30 MAR - Si chiama #RiciclAMI, un progetto di sostenibilità ambientale presentato questa mattina nel salone consiliare del Comune di Rapallo. Era presente anche il sindaco Carlo Bagnasco per questa iniziativa promossa dallo Style Diving di Rapallo in collaborazione con l'associazione "5 Terre Academy", che ha ideato e sta portando avanti #RiciclAMI con la collaborazione dei centri diving, tra cui quello rapallese che è stato il primo ad aderire. L'obiettivo è quello di procedere al recupero da parte dei sub di lenze e materiale plastico di piccole dimensioni che si depositano sui fondali, evitando quindi che le microplastiche vadano ad incidere pesantemente sulla biodiversità marina e alterino l'ecosistema entrando nella catena alimentare. Il materiale recuperato dai subacquei di Style Diving verrà depositato in un apposito contenitore, messo a disposizione dal Comune di Rapallo. La nota più curiosa è la destinazione del materiale, tutta all'insegna del riciclo e dell'economia circolare. Le lenze, infatti, verranno utilizzati per produrre i 'SeaGlasses' occhiali da sole interamente realizzati con la stampante 3D.

"Parliamo di un progetto lungimirante - ha commentato il sindaco Bagnasco - , in linea con il nostro sogno di città sempre più attenta alla tutela ambientale e rispettosa della natura" (ANSA).