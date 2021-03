Vaccini in farmacia:Toti, Liguria anche oggi all'avanguardia

"La Liguria quando vuole arriva prima di tutti quanti - ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti - e anche stavolta siamo arrivati prima di tutti gli altri. Credo che essere all'avanguardia in questo senso non ci dia solo una mano a risolvere il problema della pandemia oggi e della campagna vaccinale che certamente crescerà non appena arriveranno nuovi vaccini ma che dia anche un presidio strutturale a quella che sarà la nostra convivenza con il Covid negli anni a venire, quando dovremo fare campagne di vaccinazioni, richiami". (ANSA).