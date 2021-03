Vaccini: Figliuolo, dirò a premier che con Liguria ci siamo

"Per raggiungere le 500 mila dosi che ci siamo prefissi a livello nazionale la Liguria ne deve fare una media di 13.200 al giorno e questo hub in cui se ne faranno 5 mila al giorno mi da' la certezza di dire al premier che con la Liguria ci siamo". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, oggi a Genova per l'inaugurazione del maxihub vaccinale alla Fiera del Mare. (ANSA).