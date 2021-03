protestaligure torna in piazza

Il movimento #protestaligure, che riunisce ristoratori, gestori di palestre, grossisti, lavoratori dello spettacolo e tutte le categorie penalizzate dalla pandemia da Covid19 è tornato in piazza per il quarto lunedì consecutivo.

La manifestazione questa volta è sotto la Prefettura per ribadire la richiesta di poter riaprire in sicurezza. Davanti al palazzo del Governo hanno disteso una catena con appesi alcuni cartelli che sintetizzato le diverse tipologie di attività chiuse da oltre un anno. I manifestanti hanno ottenuto in incontro con il prefetto. "Cosi non possiamo andare avanti - ha detto Maurizio Guarnaschelli di #protestaligure -: ieri in corso Italia dove ho il mio ristorante chiuso c'era pieno di persone assembrate. E' evidente che non siamo noi la causa dei contagi". (ANSA).