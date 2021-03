Parroco che vuol benedire coppie gay,spero matrimonio chiesa

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "So che non riuscirò a vederlo, ma spero in una Chiesa profetica che trascini la società verso il bene per l'uomo e spero che un domani ci siano anche i matrimoni in chiesa per le coppie dello stesso sesso". Lo dice il parroco di Bonassala (La Spezia) Giulio Mignani che ieri, domenica delle palme, si era rifiutato di benedire i ramoscelli di olivo come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali.

"Avevo già deciso di non fare la processione e la benedizione dell'olivo per evitare assembramenti, poi è arrivato quel documento e ho detto se non possiamo benedire le coppie gay possiamo non benedire l'olivo visto che non facciamo la processione. Che senso ha? Io spero che il mio intervento possa aprire una strada". (ANSA).