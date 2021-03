Chiavari fa ripascimento spiagge

- Un investimento di 159mila euro da parte del Comune di Chiavari per il ripascimento e la sistemazione delle spiagge. E' stato approvato oggi dalla giunta: le operazioni, che partiranno dopo il periodo pasquale, prevedono la movimentazione di circa 9.000 mü di materiale litoide e la rimozione di eventuali residui di materiale legnoso. Un intervento necessario ogni anno a causa dell'erosione causata dalle mareggiate invernali e prepararsi per la stagione estiva.

"Le operazioni verranno attuate secondo due differenti tipologie. Nel tratto compreso tra villa Piaggio e via dei Velieri si provvederà all'utilizzo di materiale prelevato dalla barra sabbiosa del fiume Entella (previo ottenimento di parere positivo da parte di Arpal e degli uffici Ambiente e Demanio del Comune di Chiavari) con preventiva vagliatura e lavaggio degli inerti; mentre nella zona più a levante fino alla foce del Rupinaro, ma anche nell'area dei bagni Oasi, si eseguiranno interventi mirati di recupero della sabbia dalle aree interne delle dighe frangiflutti, garantendo in tal modo il corretto ricircolo delle acque, successivamente si procederà con lo spianamento e la riprofilatura nei tratti in cui il materiale litoide è carente o è stato ammassato dal moto ondoso", spiega l'assessore ai lavori pubblici e al demanio Massimiliano Bisso.