Accoltellò coinquilino per soldi, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - È stato rintracciato e arrestato l'uomo che una settimana fa ha accoltellato il suo coinquilino nell'appartamento occupato abusivamente in salita del Prione, nel centro storico. L'uomo, cittadino algerino di 58 anni, è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avrebbero litigato per motivi di denaro.

L'aggressore ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a colpire la vittima all'addome. L'uomo è stato trovato al Sert dove andava ogni mattina per farsi somministrare il metadone.

(ANSA).