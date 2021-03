Covid: 392 nuovi casi, superati 700 ricoveri, 6 morti

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Crescono ancora i positivi al covid in Liguria. Sono 7362, 177 in più rispetto a ieri, con 392 nuovi casi scoperti con 4807 tamponi (3126 molecolari e 1681 rapidi).

Il rapporto tra tamponi e positivi è dell'8,15% (a livello nazionale la media è 7,2%), ieri era del 7,3%. Cresce anche il numero dei ricoverati, che ha superato la soglia di 700: sono 703, 18 più di ieri. Di questi 67 sono in terapia intensiva (erano 66). Colpisce il numero dei ricoveri nel Savonese che da due giorni sono: 144 e 14 in intensiva. Numeri alti se si pensa che al policlinico San Martino a Genova i numeri sono 164 e 19.

La provincia di Savona resta sorvegliata speciale in virtù di 1519 positivi, il numero più alto in regione dopo la provincia di Genova che ne ha 3570, ma su una popolazione ampiamente più vasta. Le nuove positività sono state registrate 104 nel Savonese, 119 nella Asl3 di Genova. 89 nell'Imperiese, 63 nello Spezzino e 17 nel Tigullio.

I morti sono 6 per un totale di 3847.

I vaccini consegnati sono 336990, quelli somministrati 261300, il 78%. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2017 vaccini (1551 mRNA, 466 AstraZeneca. Hanno concluso il ciclo vaccinale 90706 persone.

I guariti sono 209. In isolamento domiciliare ci sono 6048 perosne, 74 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6824, erano 6715 (ANSA).