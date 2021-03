Covid: maestre genovesi scelgono prati e boschi come aule

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - La didattica all'aperto per lezioni legate alla vita: scelta che trova nuove motivazioni al tempo del covid. Così gli alunni imparano la geometria costruendo capanne nel bosco, la grammatica seduti in un prato, la scienza e le tradizioni entrando in contatto con le acciughe. Sono alcuni esempi di come si fa scuola alla statale dell'infanzia e primaria Crevari Giacomo Canepa sulle alture di Voltri, a Genova. Una scuola pubblica, che negli ultimi 15 anni ha saputo reinventarsi e trasformarsi puntando tutto sulla 'outdoor education' e su un rapporto più stretto con il territorio. E proprio questa caratteristica di fare scuola all'aperto si è rivelata fondamentale con la pandemia covid che ha costretto le scuole alla chiusura e alla didattica a distanza.

La scuola di Crevari è posizionata sulle alture genovesi e si affaccia sul mare, ma al tempo stesso è circondata dai prati e dal bosco che porta in pochi minuti al parco naturale regionale del Beigua. L'istituto scolastico ha puntato tutto su una didattica innovativa, fatta di uscite sul territorio, meno lezioni frontali, e sopratutto di un rapporto stretto con la natura. Ecco che il moto terrestre intorno al sole viene spiegato all'aria aperta e i bambini sono impegnati nella realizzazione di un orologio solare fatto con pezzi di riciclo. Ogni giorno, i bambini di una o più classi, tutti nel rispetto delle distanze e con tanto di mascherina indossata, fanno lezione all'aperto. Le nozioni teoriche vengono messe in pratica. ''Quindici anni fa la scuola stava per chiudere erano rimasti 12 alunni - spiega Annalisa Cipiani, una delle insegnamenti - ora gli iscritti sono un centinaio, e non solo di Crevari o Voltri, ma ci sono bambini che arrivano anche da Arenzano e Cogoleto. Abbiamo creduto in un progetto e ci siamo impegnati per realizzarlo. Abbiamo investito nella cultura dell'innovazione grazie alle relazioni con il paese''. Negli anni, si è stretta una collaborazione con allevatori e contadini del posto, che aprono ai bambini le loro aziende. ''L'ambiente di apprendimento - conclude la maestra - non è fatto solo di luoghi ma di una fitta rete di relazioni. E questo tipo di esperienza vale ancora di più oggi, al tempo del virus: stando all'aperto riduciamo i rischi del contagio". (ANSA).