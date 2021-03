Chiamata su YouPol fa scoprire una festa, multe

Una festa illegale è stata scoperta grazie alla segnalazione dei residenti attraverso la app YouPol. Gli agenti delle volanti di Genova sono intervenuti ieri sera ai giardinetti tra via Barrili e corso Gastaldi, a San Fruttuoso, e hanno trovato un gruppetto di giovani di origine sudamericana che bevevano e ascoltavano musica. In totale sono stati sanzionati cinque ragazzi per violazione delle norme antico Covid e due di loro sono stati anche denunciati per ubriachezza e per atti contrari alla pubblica decenza. (ANSA).