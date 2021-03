Centrodestra chiede a Toti non privatizzare ospedale Albenga

"Abbiamo cambiato idea e deciso di chiedere a Toti di fermare la privatizzazione dell'ospedale di Albenga". La richiesta arriva da tre consiglieri di minoranza di centrodestra. Il nosocomio di Albenga è tra quelli (insieme a Cairo Montenotte e Bordighera) per cui la Regione Liguria ha dato il via all'iter di privatizzazione. Un cambio di vedute, quello dei tre consiglieri (appartenenti alla stessa coalizione di Toti), legato al fatto che "abbiamo apprezzato davvero l'ottimo funzionamento dell'Ospedale di Albenga durante questa pandemia senza fine", vedendo medici e personale sanitario impegnato "a curare e salvare vite umane senza remore, rischiando anche la propria salute". Da qui la richiesta a Toti di sospendere la privatizzazione dell'ospedale: "Considerato che gli investimenti strutturali della Regione con il Recovery Fund consentiranno di liberare risorse sulle manutenzioni ordinarie da destinare alla assunzione di nuovi medici e personale sanitario per i reparti di Albenga, noi scegliamo di stare dalla parte del bene pubblico del nostro Ospedale". (ANSA).