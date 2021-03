Vaccini: Liguria,ecco nostri dati, 100% sanitari,28% over 80

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Liguria ha vaccinato con due dosi il 100% del personale sanitario e il 92% degli ospiti delle Rsa, secondo dati forniti dall'ufficio stampa del presidente della Regione Giovanni Toti e aggiornati a oggi. Nella tabella pubblicata in mattinata sul sito del governo la percentuale di sanitari vaccinati con richiamo in Liguria è invece del 57,90% e quella degli ospiti delle Rsa del 69,03%.

Secondo la Regione, inoltre, il 55% degli over 80 hanno ricevuto la prima dose e il 28% anche la seconda, a fronte di dati su governo.it che danno queste percentuali rispettivamente al 45,05% e al 23,18%.

I docenti della scuola vaccinati in Liguria sono il 22% con la prima dose, ma lo 0% anche con la seconda - il vaccino usato Astrazeneca prevede un richiamo a 3 mesi -, mentre sul sito del governo le percentuali per le stesse voci sono rispettivamente del 17,74% e dello 0,26%.

La Liguria rende noto inoltre di aver vaccinato con la prima dose il 67% delle forze di polizia, con la seconda dose il 2% ("si tratta di alcuni individui che hanno ricevuto il vaccino Pfizer; la maggioranza ha ricevuto il preparato AstraZeneca", si legge nella tabella della Regione). (ANSA).