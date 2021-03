Covid: in Liguria in arrivo altre 239 fiale di monoclonali

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Sono in consegna in Liguria 239 fiale di anticorpi monoclonali che si aggiungono alle 75 già consegnate con cui sono già stati curati 11 malati, 9 al San Martino di Genova e 2 al Borea di Sanremo Sono 84 le fiale che andranno l presidio ospedaliero di Sanremo, 48 andranno all'ospedale S. Bartolomeo di Sarzana, 107 sono destinate al San Martino. La Liguria è stata la prima regione a impiegare i monoclonali alla Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino.

Gli anticorpi monoclonali sono destinati ai pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata.

I centri prescrittori sono quattro: Asl 1: ospedale Sanremo; Asl 2: ospedale San Paolo di Savona;, Asl 5 ospedale S. Andrea di La Spezia; e Ospedale Policlinico San Martino (ANSA).