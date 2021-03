Variante Aurelia a Spezia, il 6 aprile riparte Terzo Lotto

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 MAR - Riparte il 6 aprile il cantiere del Terzo Lotto della Variante Aurelia della Spezia, dopo anni di lavori al palo e rescissioni contrattuali. Prevista la realizzazione entro maggio 2023 del primo stralcio funzionale, tra via del Forno e lo svincolo di Buonviaggio, per un importo di 40,77 milioni di euro. La Variante Aurelia è un'opera fondamentale per lo sviluppo della città e il collegamento dell'hub portale con l'autostrada. "La speranza è che entro due anni i disagi dei nostri cittadini finiranno. Entro giugno sarà appaltato anche il secondo stralcio, quello che da Buonviaggio arriva a San Venerio, e poi entro l'autunno l'ultima parte fino all'autostrada. Entro 6 o 7 anni vedremo cambiata completamente la viabilità della città e della provincia" ha detto il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini. L'intervento viene realizzato per conto di Anas dalla Ici Italiana Costruzione Infrastrutture, che ha assicurato i sindacati circa l'applicazione della clausola di salvaguardia per il riassorbimento degli 86 tra operai e impiegati rimasti senza lavoro dopo l'ultima rescissione contrattuale. Al tavolo stamani alla Spezia, per la presentazione del progetto, l'assessore alle infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, che ha ribadito "che la ripartenza dà una speranza ai lavoratori per la ricollocazione in questo appalto. Ma direi anche per il secondo e terzo stralcio, annunciati da Anas in consegna entro il 2021.

Stiamo parlando di un'opera da oltre 100 milioni di euro che ha visto un approfondimento tecnico rispetto ai rischi idrogeologici che sono stati sviscerati". I sindacati presenti, Cgil, Cisl, Uil, hanno ribadito come "questa è un'opera determinante per la provincia, anche per la ripartenza del settore colpito dalla crisi. Chiediamo la salvaguardia occupazionale degli 86 lavoratori, ma chiederemo anche si facciano carico dei lavoratori disoccupati della Liguria".

(ANSA).