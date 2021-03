Stazione ricarica veloce a Genova

La prima stazione di ricarica ultra veloce per le auto elettriche a Genova in grado di fare un pieno di mille chilometri in un'ora è stata inaugurata nel parcheggio del centro commerciale 'L'Aquilone' di Genova Bolzaneto nell'ambito di un progetto sviluppato da Coop Liguria e Duferco Energia.

Si tratta di una colonnina 'Ultra Fast Charge' per la ricarica veloce fino a 150 kW e di una colonnina con più prese di ricarica 'Quick Charge' per la ricarica di auto e veicoli elettrici leggeri come scooter e quadricicli.

"Il progetto sviluppato con Coop Liguria si arricchisce di un altro significativo tassello - commenta il direttore Mobilità Sostenibile di Duferco Energia Sergio Torre -. Il centro commerciale L'Aquilone è un posto strategico per 'fare il pieno' per gli utenti autostradali che trovano a un chilometro dal casello una ricarica ultraveloce permettendo nel frattempo di fruire di servizi".

"Un progetto coerente con l'impegno ambientale di Coop, perché incentiva soci e cittadini a scegliere le auto elettriche - evidenzia il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis -, che sono il futuro di una mobilità più sostenibile".