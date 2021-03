Scultore Marin dona 'David' in chiave op art a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 25 MAR - E' stata inaugurata, oggi, ai giardini pubblici di Ventimiglia, la scultura intitolata 'David', una rivisitazione del David di Michelangelo in chiave 'optical art', realizzata dall'artista internazionale di origine brasiliana Marcos Marin, che così ha voluto omaggiare la città, dopo il suo recente trasferimento in frazione Torri. Si tratta di una scultura di quattro metri di altezza, che è stata esposta in diverse mostre d'arte internazionali e biennali di scultura monumentale. Dopo aver girato a Singapore, Hong Kong, Miami, New York, Londra, Marsiglia, Lisbona, Madrid, Marbella, Monaco e Parigi, il 'David' di Marin, si stabilisce dunque a Ventimiglia.

Il progetto di rivisitazione delle sculture monumentali dello scultore è iniziato durante il periodo di residenza artistica nel castello del marchese De Sade, sotto il patrocinio di Pierre Cardin. 'David' è il primo di una serie di trentadue sculture realizzate nel 2011. La sua prima mostra è stata a Roquebrune Cap Martin, nella vicina Costa Azzurra francese, inaugurata dal Principe Alberto di Monaco, nel settembre 2012. Il 'fratello' contemporaneo del David di Michelangelo è una scultura cinetica ottica in cui la tridimensionalità è totalmente diversa dalla scultura di base e sono gli effetti ottici che producono la percezione dell'immagine. Il movimento dello spettatore, le diverse rondini di luce, fanno sì che la scultura produca effetti diversi, come l'impressione di negativo, specchio, movimento e volume virtuale. Presenti all'inaugurazione il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e l'assessore alla Cultura, Simone Bertolucci. (ANSA).