Nove condannati per 'spese pazze'

Il tribunale di Genova ha condannato nove ex consiglieri regionali della Liguria per le cosiddette spese pazze tra il 2008 e il 2010. Tra i condannati il senatore Sandro Biasotti, passato da Forza Italia al partito di Giovanni Toti "Cambiamo!" e il senatore Francesco Bruzzone della Lega.

Quest'ultimo una settimana fa era stato assolto in appello, insieme ad Edoardo Rixi, nell'ambito di un'altra inchiesta sulle spese pazze. Le condanne vanno dai due ai quattro anni. Gli altri imputati erano Nicola Abbundo, Angelo Barbero, Tirreno Bianchi, Fabio Broglia, Giovanni Macchiavello, Matteo Marcenaro e Carmen Muratore.