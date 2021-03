Droga:spaccio tra adolescenti,operazione polizia in Tigullio

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 25 MAR - Una vasta operazione antidroga della Polizia è in corso da stamane nel Tigullio Orientale e si sta concludendo a Sestri Levante in via Sarà dove si sono concentrate le attività anche con l' ausilio di unità cinofile. Oltre trenta uomini , coordinati dal responsabile del Commissariato di Chiavari, Luca Capurro, al termine di lunghe indagini stanno portando a termine arresti e sequestri di sostanze stupefacenti. In particolare, ha spiegato Capurro, "lo spaccio di droga riguarda molti adolescenti che usano i social per procurarsi le dosi". Nel pomeriggio è attesa una comunicazione nel merito della intera operazione che ha interessato i comuni di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante .

(ANSA).