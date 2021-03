Droga: spaccio a 300 clienti minorenni al giorno, 6 arresti

(ANSA) - CHIAVARI, 25 MAR - Sei arresti di giovani coinvolti per detenzione e spaccio di droga nel Tigullio Orientale. Cinque italiani e un equadoriano quasi tutti ventenni sono finiti in carcere a Marassi nel corso di una vasta operazione nei comuni di Carasco, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante condotta dagli uomini del commissariato di Chiavari con la collaborazione dello speciale nucleo di prevenzione del crimine e della squadra cinofila. Gli arrestati attraverso Instagram contattavano ogni giorno oltre 300 clienti quasi tutti minorenni e concordavano le dosi da consegnare , una rete capillare che vedeva anche i clienti trasformarsi, soprattutto davanti alle scuole, in spacciatori. Per giungere a sgominare la banda di spacciatori gli inquirenti hanno interrogato ben 150 testimoni di fatto clienti abituali.(ANSA)