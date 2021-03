Covid: Toti, Rt Liguria è 1 sarebbe in zona gialla

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Regione Liguria sarebbe tecnicamente l'unica regione del Nord Italia in zona gialla.

L'Rt è pari a 1 esatto, in uno scenario di rischio basso.

Ovviamente non lo siamo, perché il decreto Draghi congela la fascia gialla. E' un buon risultato per tutti coloro che hanno rispettato con grande attenzione le regole ,soprattutto con i sacrifici che alcune categorie stanno facendo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia.

Nel territorio regionale, ha spiegato anche Toti, "nel savonese abbiamo una crescita dell'incidenza importante: in quel territorio si raccomanda particolare prudenza". (ANSA).