Scontro auto-Tir sull'A26, un morto e un ferito

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Incidente mortale ieri sera in A26.

Un uomo di 43a nni è morto in auto tra Ovada e Masone in direzione sud vicino all'area di servizio Anzema. Secondo quanto ricostruito l'auto su cui viaggiavano due persone si è scontrata contro un tir che rientrava dall'area di servizio. Uno dei due passeggeri è morto sul colpo, l'altro è rimasto ferito e trasportato in codice gialloall'ospedale San Martino.

La vittima dell'incidente è il velista Paolo Scerni, figlio di Gianni, ex presidente del Genoa e imprenditore del mondo dello shipping conosciuto a livello internazionale.