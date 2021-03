Ritirata sospensiva, Comune Portofino può gestire il porto

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Il Tar e i ricorrenti salvano la stagione di Portofino. Durante l'udienza sulla gestione del porto di Portofino, le due società ricorrenti contro la decisione dell'amministrazione di prendersi la gestione dello scalo invece di indire una gara pubblica, hanno rinunciato alla sospensiva e le istanze cautelari sono state ritirate. Questo significa che fino alla prossima udienza fissata per ottobre 2021 il Comune di Portofino può gestire il porticciolo. La conferma arriverà nelle prossime ore con la deposizione dei verbali.

Sulla decisione del Comune di gestire direttamente lo scalo - decisione presa a inizio anno dopo che la Portofino Servizi Turistici srl aveva lasciato la gestione per termine delle proroghe - due società, la Pesto Sea Group e la Nautica Boldrini, avevano presentato ricorso al Tar perché secondo loro l'amministrazione comunale avrebbe dovuto indire una gara pubblica per la gestione del porticciolo. (ANSA).