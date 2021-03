Frontale in A10 su carreggiata doppio senso marcia, un morto

(ANSA) - CELLE LIGURE, 24 MAR - E' morta la donna trentenne che era rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in A10 a Celle Ligure. La vittima è Denada Nerjaku, 30 anni, albanese, residente a Vado Ligure: la sua auto si è scontrata frontalmente con un tir in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia, dovuto a un cantiere per le manutenzioni. La donna era stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è morta nella notte. La salma è all'obitorio dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura ha aperto una inchiesta. Sull'incidente indagano polizia stradale e carabinieri. Sono stati sequestrati i cellulari della donna e dell'autista del tir, oltre ai mezzi coinvolti. Denada Nerjaku era madre di una bambina piccola (ANSA).