Covid: in altro ospedale ligure 9 contagi da operatore Novax

Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato si è verificato in Liguria, questa volta a Lavagna (Genova), dove si sono registrati 9 pazienti positivi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa sull'epidemia. Un altro cluster riguarda una Rsa a Tiglieto (Genova) dove due operatori che lavorano all'interno della struttura hanno provocato il contagio di tre pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. "Fortunatamente uno è già stato dimesso e nessuno è in pericolo di vita", ha spiegato al riguardo Toti.

Il datore di lavoro che non sposta il dipendente no vax a altra mansione, non a contatto con il pubblico, potrebbe essere sanzionato per omissioni sulle norme della sicurezza del lavoro. E' l'interpretazione su cui lavora la procura di Genova anche alla luce della sentenza del tribunale del lavoro di Belluno che ha "approvato" le ferie forzate per 10 operatori di rsa che avevano rifiutato il vaccino. "Ovviamente - dice il procuratore Francesco Cozzi - si dovrà valutare caso per caso, capire perché si rifiuta il vaccino. Occorrerebbe una normativa specifica per risolvere il problema".