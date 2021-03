Vaccini: Regione, 70enni non devono prenotare a Alassio Salute

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - "Le prenotazioni per i liguri tra 79 e 75 anni stanno procedendo senza intoppi, attraverso i canali previsti e più volte comunicati, nessuno dei quali include, per questa fascia di età, il coinvolgimento dei medici di medicina generale e quindi dei centri salute savonesi". Così Regione Liguria e Liguria Digitale replicano al direttore di Alassio Salute, Francesco Bogliolo, che questa mattina ha denunciato che decine di persone tra i 75 e i 79 anni si sono presentate al centro per prenotare la vaccinazione senza riuscirci. I cittadini di quella fascia di età nel territorio Savone che hanno prenotato il vaccino, alle15.45 erano 4300, dicono i due enti. "Per questa fascia di età le prenotazioni avvengono attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it. Nei prossimi giorni anche attraverso il numero verde dedicato, gli sportelli territoriali del Cup e le farmacie. Tutte queste informazioni sono chiaramente riportate sul sito di Regione Liguria e diffuse anche attraverso i canali social dell'Ente".

Regione e Liguria Digitale sottolineano che "nessun medico di medicina generale, in nessun altra provincia ha lamentato problemi, e stanno proseguendo con le prenotazioni delle fasce di popolazione loro affidate anche per la vaccinazione ossia, le persone 'vulnerabili' (under70) e le categorie prioritarie indicate a livello nazionale (personale scolastico, protezione civile, uffici giudiziari, vigili del fuoco, etc). La vaccinazione dei 79-75enni (e poi anche dei 74-70enni), è invece affidata alle Asl. Nella convinzione che compito dei medici di medicina generale sia approfondire i percorsi in modo da poter essere di supporto ai propri assistiti più che alimentare polemiche, si ribadisce la gratitudine nei confronti di tutti i professionisti impegnati per accelerare il più possibile la campagna vaccinale in Liguria" (ANSA).