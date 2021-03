Toti, 25 mila dosi Pfizer in più attese in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - "La buona notizia del milione di dosi in più del vaccino Pfizer in arrivo in Italia dovrebbe portare verosimilmente circa 25 mila dosi in più in Liguria". E' la stima del presidente della Regione Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. "La Liguria è arrivata alle 40 mila dosi settimanali previste nel piano di aumento e nei prossimi giorni la capacità vaccinale crescerà ancora. - garantisce il presidente - Sono 4.429 i vaccini di tipo freeze ovvero Pfizer e Moderna somministrati oggi dal sistema sanitario regionale e sono 3.026 i vaccini di tipo cold AstraZeneca effettuati". Le prenotazioni della fascia 79-75 anni partite ieri sono arrivate a 29.107. (ANSA).