Vaccini: a Alassio prenotazioni in tilt, Melgrati scrive a Toti

La partenza annunciata ieri da Regione Liguria delle prenotazioni per il vaccino anti Covid per la fascia d'età 79-75 anni sta trovando problemi ad Alassio. Il direttore di Alassio Salute, Francesco Bogliolo, ha denunciato che decine di persone tra i 75 e i 79 anni si sono presentate presso il centro salute alassino ma le prenotazioni del vaccino sono risultate totalmente bloccate. Si sono create lunghe code e comprensibili malumori.

"Si sbandiera da stamani l'ottima resa delle prenotazioni per il vaccino della fascia 79-75. Nulla di più falso: qui non si riesce a prenotare proprio nulla. Asl, da noi contattata, brancola nel buio e Liguria Digitale non sta facendo nulla di ciò che avrebbe dovuto. Una situazione surreale", ha dichiarato Bogliolo. "Liguria Digitale, Asl e Regione devono essere chiari sulle proprie intenzioni: da mesi i sistemi informatici vanno migliorati e non è stato fatto nulla. La realtà ad oggi è solo una: i medici di famiglia non sanno come prenotare i vaccini nei propri ambulatori. E allora ci dicano chiaramente che noi non possiamo farli. Al momento possiamo solo prenotare vaccini per i richiedenti in ambulatori fuori Alassio: una follia", ha proseguito.

"Qui abbiamo la possibilità e la volontà di vaccinare fino a 300 persone al giorno, ma è la possibilità di farlo che ci viene negata. Qui qualcuno ha sbagliato e non è stato in grado di fare il proprio lavoro" ha aggiunto ancora Bogliolo. "In una pandemia gli incapaci devono restare a casa e lasciare il posto. Ora contatterò il nostro sindaco, Marco Melgrati, nella speranza che lui riesca a risolvere questa situazione. Gli eventuali colpevoli devono pagare la conseguenze di questi macroscopici errori", ha concluso Bogliolo.

"Abbiamo assistito allo stop alle vaccinazioni della scorsa settimana, oggi riprendiamo e assistiamo a un nuovo stop, questa volta alle prenotazioni di una categoria sensibile, quella degli over 75. E' un continuo dire che si vuole accelerare per poi assistere a continue complicazioni e ritardi incompatibili con una campagna vaccinale diffusa ed efficace". Lo denuncia in una nota - il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Stamani ho scritto al presidente della regione Liguria per sottoporgli la questione e chiedere un intervento deciso perché la situazione venga definitivamente sbloccata".