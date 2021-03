Incendio in scantinato alla Spezia, quattro in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Un edificio con otto appartamenti è stato evacuato la scorsa notte per un incendio che si era sviluppato nello scantinato. Quattro persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo che avevano respirato il fumo. E' accaduto in vicolo Fornaci in localià Acquasanta nel Comune della Spezia. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte quando alcuni abitanti della zona hanno visto uscire fumo da una finestra della cantina dell'edificio.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, le fiamme erano già alte: alcuni pompieri, insieme ad agenti della Polizia di Stato hanno aiutato le ultime persone ad uscire dallo stabile, altri hanno attaccato l'incendio. Sul posta anche una autobotte. In pochi minuti le fiamme sono state domate e le fiamme non hanno avuto modo di estendersi. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per far dissolvere il fumo e annullare il calore che si era sviluppato nell'edificio, che è rimasto agibile. Sul posto anche diversi equipaggi del 118 sono stati loro a trasferite le quattro persone in ospedale. (ANSA).