Covid: calano positivi, più guariti che nuovi casi, 6 morti

Calano i positivi al covid in Liguria. Sono 6550, 50 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 360, mentre i guariti sono 404. I morti sono 6 per un totale di 3809. I ricoverati sono 669, di cui 65 in terapia intensiva (erano 58). Negli ospedali ci sono 9 malati in più rispetto al giorno precedente.

I nuovi casi sono stati trovati con 7583 tamponi (5027 molecolari e 2556 antigenici). Il rapporto tamponi - positivi è del 4,74%, ieri era al 7,8 con 3752 tamponi. A livello nazionale il tasso di positività è del 5,6%. Le nuove infezioni sono state accertate 66 nell'Imperiese, 77 nel Savonese, 46 nello Spezzino, 48 nel Tigullio e 119 nella Asl3 di Genova.

Quattro sono residenti fuori regione.

Vaccini: quelli consegnati sono 321.420, i somministrati sono 224.452, il 72%. I vaccini Pfizer - Moderna somministrati sono 202.215, con 77003 persone che hanno chiuso il ciclo vaccinale.

I vaccini AstrZeneca somministrati sono 22237. Oggi in Liguria sono stati fatti complessivamente 7455 (4429 Pfizer - Moderna, 3026 AstraZeneca).

In isolamento domiciliare ci sono 5286 persone, 78 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5961, erano 5883 (ANSA).