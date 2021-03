Cantieri autostrade: scontro auto-Tir in A10,un ferito grave

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Scontro tra tir e una utilitaria sulla A10 a Celle Ligure in direzione Genova. Lo schianto è avvenuto all'interno di una deviazione di carreggiata segnalata dove il traffico può scorrere solo su una carreggiata, quindi con doppio senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere dell'utilitaria una donna di 35 anni, ferta in modo grave. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Pietra Ligure con l'elicottero. Si è formata una coda di 6 km tra il bivio di Savona e Celle Ligure. Il traffico è bloccato dalle 17. Per evitare il traffico l'entrata consigliata verso Genova è Celle Ligure, mentre l'uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Albisola. (ANSA).