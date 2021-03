Al via l'edizione numero 22 di Stelle nello Sport

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - La pandemia non ferma "Stelle nello sport", l'evento culturale sportivo ligure giunto ormai alla 22^ edizione e presentato oggi presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria. "Stelle nello sport - ha spiegato il presidente della manifestazione Michele Corti -porta i valori dello sport in cattedra, raggiungendo migliaia di studenti nelle scuole di tutta la Liguria. E ha saputo creare una rete solidale che ogni anno sostiene in modo significativo la Gigi Ghirotti Onlus grazie all'appoggio di istituzioni e sponsor oltre che di Genoa e Sampdoria". Anche nel 2020 numeri eccellenti: 30 mil euro raccolti per la Gigi Ghirotti Onlus e quasi 20 mila per il policlinico San Martino. Quaranta i campioni che hanno donato i propri cimeli per le aste di beneficenza e 2 mila i partecipanti agli eventi della Festa dello Sport di settembre 2020. Evento che verrà replicato nel fine settimana dal 24 al 26 settembre prossimi. "Per me è un piacere poter annunciare l'edizione 2021 di Stelle nello Sport, la kermesse che porta alla ribalta lo sport nella nostra regione -ha detto l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. Sin dal primo giorno del mio mandato ho detto che lo sport è vita e non possiamo in nessun modo rischiare di perdere una generazione di sportivi. Stelle nello Sport contribuisce alla diffusione dei valori e della cultura dello sport e oggi più che mai abbiamo bisogno che questi siano degnamente celebrati".

"Stelle nello Sport da oltre 20 anni è uno dei più importanti progetti di promozione della cultura dello sport -ha aggiunto l'ass. regionale alle politiche sociali Ilaria Cavo- .Quest'anno, nonostante la pandemia non si è fermato e ha confermato tutte le proprie iniziative a dimostrazione dell'importanza dello sport come presidio socio-culturale".

